Dışarı çıkamayanların kimlik için fotoğraf çekimi ve diğer işlemleri evlerinde yapılıyor

Kastamonu'da yaş ya da sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkamayanların kimlik değişimi için fotoğrafları evlerinde çekiliyor, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personelince de "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında gerekli işlemleri ikametgahlarında tamamlanıyor.

Kastamonu'da yaş ya da sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkamayanların kimlik değişimi için fotoğrafları evlerinde çekiliyor, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personelince de "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında gerekli işlemleri ikametgahlarında tamamlanıyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında engelli olan, hayatını yatağa bağımlı sürdüren ve 75 yaşının üzerindekilerin kimlik değişimi için fotoğrafları, Kuzeykent Mahallesi Muhtarlığınca anlaşılan fotoğrafçı tarafından evlerinde çekiliyor.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli bu kişilerin evine giderek yeni kimlik için gerekli işlemleri tamamlıyor.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Bülent Cömert, AA muhabirine, Adreste Nüfus Hizmeti'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "gönül projesi" olduğunu söyledi.

İhtiyaç duyulması durumunda evlerde hizmet verdiklerini belirten Cömert, "Gerek bakanımız, gerekse Genel Müdürümüz Şefik Aygül'ün teşvikleriyle yaş ya da sağlık sorunları nedeniyle müdürlüğümüze gelemeyen vatandaşlarımızın evlerine giderek kimlik kartı başvurularını ve adres beyanlarını alıyoruz." dedi.

Cömert, ev ziyaretleri sırasında salgın kurallarına da riayet ettiklerini vurguladı.

"İnsanlar devletinin kendisine dokunması, iletişim kurmasından çok mutlu oluyor"

Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez de uygulama kapsamında Cömert ile ne yapabilecekleri konusunda görüşme yaptıklarını dile getirdi.

Güzel bir çalışmaya imza attıklarına dikkati çeken Çölez, şöyle devam etti:

"Evde yatalak hastası olanların ikamet ve kimlik değişikliği yapması ile ilgili çeşitli sıkıntılar yaşanıyordu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çok güzel hizmetler ortaya koydu. Müdürümüzle evde nüfus hizmeti almak isteyenleri belirlemek için bir liste hazırlamaya karar verdik. Muhtarlık olarak sosyal medya üzerinden çalışmayı vatandaşlarımıza duyurduk. Bize irtibat numarası veren vatandaşlarımıza ulaştık."

Kimlik değişimi için fotoğraf gerektiğini dile getiren Çölez, "Mahallemizde bulunan fotoğrafçı esnafımızla anlaştık. Vatandaşlarımızın evine fotoğrafçımız giderek biyometrik fotoğraflarını çekti. Biz de Nüfus Müdürlüğüne işlemlerin hazır olduğunu bildirdik. Nüfus müdürümüz ve personeliyle mahalle sakinlerimizi evlerinde ziyaret ederek kimliklerini değiştirmeye başladık." diye konuştu.

Çok olumlu dönüşler aldıklarına işaret eden Çölez, "İnsanlar devletinin kendisine dokunması, iletişim kurmasından çok mutlu oluyor. Nüfus Müdürlüğü, vatandaşın sıklıkla iletişim kurduğu bir devlet kurumu. Nüfus Müdürlüğünün evlerine gelerek yardımcı olması, insanların devletine sevgi ve muhabbetini kat kat artırıyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Annesinin kimliği yenilenen İsmail Karabıyıkoğlu da çok güzel bir çalışma olduğunu belirterek, "Annem çok yaşlı olduğu için dışarı çıkamıyorduk. Kimliğini de değiştiremiyorduk. Mahallemizin muhtarı sağ olsun, nüfus müdürlüğü ile irtibata geçti. Ardından fotoğrafçı geldi, fotoğraflarını çekti. Daha sonra Nüfus Müdürlüğü personeli eve gelerek kimliğini yeniledi." dedi.

Ramazan Karagöz de eşi engelli olduğu için dışarı çıkamadıklarını dile getirerek, "Muhtarlığımız aracılığıyla Nüfus Müdürlüğüne başvuruda bulunduk. Hiç dışarı çıkmadan kimliklerimiz yenilendi. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor