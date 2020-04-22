Dışarı çıkamayan çocukları için siteyi süslediler
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23 Nisan, Kadirli

Dışarı çıkamayan çocukları için siteyi süslediler

Dışarı çıkamayan çocukları için siteyi süslediler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında aileler dışarı çıkamayan çocukları için sitenin balkonlarını süsledi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocuklar için aynı sitede oturan aileler,...

22.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:05
Dışarı çıkamayan çocukları için siteyi süslediler

Dışarı çıkamayan çocukları için siteyi süslediler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında aileler dışarı çıkamayan çocukları için sitenin balkonlarını süsledi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocuklar için aynı sitede oturan aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını balkonları süsleyerek kutlayacak.

Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş mahallesinde ki bir site sakinleri Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinin balkonlarını süsleyerek kutlamaya karar verdi. Çocuklar aileleri ile birlikte afişler hazırlayarak 23 Nisan için yazılar yazdı. Daha sonra hazırlanan afişler, balonlar ve Türk bayrakları ile balkonlar süslendi. En üstteki balkona '100. Yıl' yazılırken, aşağıya doğru bütün balkonlara parçalar halinde '23 Nisan Bayramımız kutlu olsun' afişleri asıldı. Çocuklar 23 Nisan'a balkonlarda girecek.

Dışarı çıkamayan çocukları için siteyi süslediler

Kaynak: İHA

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