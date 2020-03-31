Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
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Jandarma, Erzurum

Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü

Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü Erzurum'da yaş kısıtlamasından dolayı dışarı çıkamayan bir çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürerek ekime hazır hale getirdi.

31.03.2020 07:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 07:57
Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü

Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü

ERZURUM - Erzurum'da yaş kısıtlamasından dolayı dışarı çıkamayan bir çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürerek ekime hazır hale getirdi.

Erzurum'un Pazaryolu İlçesinde yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı bir vatandaş Jandarma'dan ekim zamanı gelen tarlası için yardım istedi. Yardım etmek için seferber olan Jandarma ekipleri traktör kullanmayı bilen bir Mehmetçik buldu.

Traktörün koltuğuna geçen Mehmetçik yaklaşık 1.5 saatlik bir çalışmanın ardından tarlayı traktörle sürerek ekime hazır hale getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşılan bu anlar ise izleyenlere tebessüm ettirdi.

Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
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