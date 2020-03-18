Dışarı çıkamayan Başakşehirlilere evde bakım hizmeti
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Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel

Dışarı çıkamayan Başakşehirlilere evde bakım hizmeti

Başakşehir'de yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların birçok ihtiyacı evde bakım hizmetleriyle karşılanıyor.

18.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:42
Dışarı çıkamayan Başakşehirlilere evde bakım hizmeti

Başakşehir'de yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların birçok ihtiyacı evde bakım hizmetleriyle karşılanıyor.

Başakşehir Belediyesi'nin başarılı bir şekilde uyguladığı Evde Bakım Hizmetleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ve sağlıklı bir ortamda yaşamak isteyen Başakşehirlilerin imdadına yetişiyor.

Başakşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 7 yıl önce başlatılan hizmet kapsamında oluşturulan ekipler, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlıların evlerine giderek ev temizliği, saç-sakal tıraşı ve kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor.

Başarıyla uygulanan ve diğer yerel yönetimlere de örnek olan evde bakım hizmetlerine devam ediliyor. Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret eden ekipler, hem evlerin temizliğini hem de ihtiyaç sahiplerinin kişisel bakımlarını yapıyor.

Eldiven, maske ve galoşlarla her türlü tedbiri alınıyor

Evde bakım hizmetleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ve sağlıklı bir ortamda yaşamak isteyen Başakşehirlilerin imdadına yetişiyor. Eldiven, maske ve galoşlarla her türlü tedbirini alan ekipler, ilçe genelinde yaşayan 65 yaş üstü, hasta, bakıma muhtaç, yalnız yaşayan ya da yaşlılık nedeniyle evdeki işlerini yapamayan Başakşehirlilerin her türlü kişisel bakım, ev temizliği ve tadilat gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Yardıma ihtiyacı olan herkes için hazırız"

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri Sorumlusu Kamil Maçin de, bakıma muhtaç kişilere kişisel bakım, temizlik ve basit ev tadilat işleri olarak üç grupta hizmet verdiklerini dile getirerek, "İlçemizde ikamet eden yaşlılar, hastalar, bakıma ihtiyacı olanlar, yalnız yaşayanlar ve yaşlılık nedeniyle evdeki işlerini yapamayanlar bizlere Belediyemizin 444 0 669 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.

"Ne zaman istesek geliyor, evimizi temizliyorlar"

Başakşehir'de yalnız yaşayan 76 yaşındaki Elif Yılmaz, iltihaplı eklem romatizması hastası olduğunu ve ev işlerini tek başına yapamadığını belirterek, "Başakşehir Belediyesi'nin evde sağlık hizmetlerinden yararlanıyorum, sağ olsunlar ekipler ne zaman istesek geliyor, evimizi tertemiz yapıp gidiyorlar. Allah, bu güzel hizmetleri için Başakşehir Belediyesi'nden de Başkanımız Yasin Kartoğlu'ndan da razı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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