Dışarda kalan karantinadaki aileye koruyucu elbiseli çilingir yardımı
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Dışarda kalan karantinadaki aileye koruyucu elbiseli çilingir yardımı

Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantinadaki mahallede yaşayan aile evinin avlusuna çıktığı esnada anahtarı almadıkları için dışarıda kaldı.

Dışarda kalan karantinadaki aileye koruyucu elbiseli çilingir yardımı
07.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:46

Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantinadaki mahallede yaşayan aile evinin avlusuna çıktığı esnada anahtarı almadıkları için dışarıda kaldı. Özel koruyucu elbise giydirilen çilingir kapıyı açarak ailenin evine girmesini sağladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 18 gündür karantinada kalan bir aile evinin avlusuna çıktı. O esnada anahtarı içerde unuttuklarını fark ettiler ve Vefa Sosyal Destek Grubundan yardım istediler. Bunun üzerine çilingir çağrıldı özel koruyucu elbise giydirilen çilingir kapıyı açtı.

15 sokakta, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir hafta daha uzatılan karantina uygulaması 11 Haziran Perşembe günü saat 00.00'da sona erecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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