: Dış-türkiye, 20'nci kez ısm köln fuarında

03.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:11

Türkiye, 20'nci kez ISM Köln Fuarında

Temel ELCİVAN/KÖLN(DHA) - Uluslararası şekerleme ve bisküvi fuarı ISM 2020'yi ziyaret eden İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Haluk Okutur, 'Türkiye İSM 2020 Köln'de çok iddialı. Bu seneki yeni dekorasyonumuz, renklerimizle yeni hizmet anlayışımızla çok daha iyi bir yere geldik. Bunu tüm katılımcı firmalar ziyaretçi firmalar hepsi söylüyorlar zaten. Türkiye bu konuda İSM 2020'de çok iddialı bir noktaya gelmiş durumda' dedi.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen ve bugün kapılarını ziyaretçilere açan Uluslararası şekerleme ve bisküvi fuarı ISM 2020'de, Türk şirketleri yoğun ilgi görüyor. 02-05 Şubat 2020 tarihleri arası ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda, şekerleme, çikolata ve bisküvi ürünleri sergilendi.

Uluslararası şekerleme ve bisküvi fuarı ISM 2020'yi ziyaret eden İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Haluk Okutur ve T.C. Köln Başkonsolosu B. Ceyhun Erciyes ve T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya,Türk şirketlerin stantlarını birlikte gezdi ve 33 Türk şirketinin temsilcilerine birer sertifika takdim ettiler.

'ÜRÜNLERDE ÇOK BAŞARILIYIZ'

Fuarla ilgili konuşan İHBİR Başkanı Haluk Okutur, 'Avrupa ve Türkiye'deki ihracatçı üyelerimiz için çok önemli bir fuar. Şekerleme alanında İhtisas fuarı. Fuara her zaman olduğu gibi katılım çok fazla. Üye firmalarımızdan bu sene daha fazla katılım var ve bu katılım neticesinde Türkiye'nin şekerleme ürünlerinde ihracat rakamlarının her sene olduğu gibi bu sene daha da artacağını öngörüyoruz. Biz ürünlerimiz konusunda çok başarılıyız. Türkiye'deki ihracatçı firmalarımızın ürettiği ürünler dünya standartlarının çok üzerinde, zaten ülkemizin geleneksel lezzetleri çok ön planda. O bakımdan çok şanslıyız dünyanın en lezzetli ürünleri Türkiye'de. İhracatçı firmalarımız da her sene standartlarını daha da yükselterek dünya pazarlarında daha geniş pazarlara sahip olma imkanına kavuşuyorlar. Bu fuarlar çok önemli. Biz İHBiR olarak fuarlar konusunda çok deneyimliyiz. 2018-2019 yıllarında 10'dan fazla milli katılım fuarı tertipledik' diye konuştu.

İSM SEKTÖRÜMÜZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ

İSM 2020 fuarının önemine vurgu yapan Okutur, 'Firmalarımızın mümkün olduğu kadar lehine yüksek kontratlar yapacakları bir fuar olmasını arzu ediyoruz. Bu sene de çok mutlu ayrılacağımızdan eminim. Bu fuara katılan firmalarımızın hepsi dünyaya açılmak için bir adım atmış oluyorlar. Çünkü İSM fuarı Avrupa'nın çok önemli şekerleme fuarı. Bu fuar onların dünyaya açılan kapısı. Bu Köln'de 50 yıldır yapılan bir fuar. Biz Son 20 yıldır her sene katılıyoruz. 50 yıllık bir fuara dünyanın her yerinden satın alma heyetleri geliyor. Çok ciddi kontratlar yapılıyor. Türkiye'nin ihracatçı firmalarının İSM fuarında bulunmaları dünyanın her yerinde iş yapabilmeleri için kapalıların çok daha kolay açıldığı bir fuarda olmaları anlamına geliyor. O bakımdan İSM fuarı bizlerin olduğu kadar, dünyanın şekerlemelerle alakalı ticaret yapan firmalarının olduğu kadar bizim ihracatçı firmalarımız için de çok önemli bir fuar' ifadelerini kullandı.

'BU SENE ÇOK İDDİALIYIZ'

Bu yıl stantlarda değişiklikler yaptıklarını anlatan Okutur, 'Çok daha albenili hale getirdik geçtiğimiz yıllarda stantlarımızla ilgili şikayetler vardı, onları giderdik. Daha geniş alanlarda renklerimizle dekorasyonumuzla hizmet kalitemizi daha çok arttırdık. Yani bu sene fuarın en çok ses getiren pavilyonu durumundayız Türk firmaları olarak. Bu sene çok iddialıyız. Bu defa İSM'in ülke olarak belkemiği durumundayız. Türkiye İSM 2020 Köln'de çok iddialı. Bu seneki yeni dekorasyonumuz, renklerimizle yeni hizmet anlayışımızla çok daha iyi bir yere geldik. Bunu tüm katılımcı firmalar ziyaretçi firmalar hepsi söylüyorlar zaten. Türkiye bu konuda İSM 2020 Köln'de çok iddialı bir noktaya gelmiş durumda' dedi.

ERCİYES: FUARIN OLUMLU SONUÇLAR VERECEĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Fuarda bir açıklama yapan Türkiye'nin Köln Başkonsolosu B. Ceyhun Erciyes ise, 'Dünyada şekerleme alanında önde gelen fuarlardan bir tanesi. Burada firmalarımız gayet güzel bir şekilde ürünlerini sergiliyor. Stantları tek tek gezip dolaştım. Gerçekten çok güzel başarılı ürünler var. Bizim bu sektörde daha büyük ihracat yapmamız gereken bir alan ben de bu fuarın olumlu sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda katılımın bu şekilde devam etmesini diliyorum. Bu yıl dolaşırken fark ettim, hem firmalarımız ürünlerini güzel bir şekilde sunmuşlar. Bu sene stand alanları geçen seneye kıyasla daha modern, güzel bir hale getirilmis. Tabii kaliteli ürünler ve güzel bir sunum da olunca güzel bir sonuç ortaya çıkmış. Birliğimiz, bu yıl 20 defa bu fuara katılıyor. Bu devamlılığı sağlamak, gerçekten önemli. Çünkü dünyanın her yerinden gelen alıcılar var. Ülke ve firma olarak fuarda ne kadar yoğun bir şekilde yer alırsak kendimizi o kadar güçlü göstermiş oluyoruz' diye konuştu.

Kaynak: DHA

