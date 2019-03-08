Dış Ticarette Gümrük Mevzuatı ve Cezai Hükümler" Paneli

AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk, "Türkiye, o coğrafi merkez olmasından kaynaklanan gücünü, bir akıl değişimiyle, başardıklarıyla müthiş bir devlet gücüne dönüştürerek, şuanda son derece gelecek yüzyıla hazır bir vaziyette yükselişini sürdürüyor ve sürdürecektir." dedi.

Külünk, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen "Dış Ticarette Gümrük Mevzuatı ve Cezai Hükümler" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu söyledi.

Yaşanılan coğrafyanın iyi bilinmesi gerektiğini anlatan Külünk, şöyle devam etti:

"Yaşadığınız coğrafyayı iyi anlarsanız, tehditleri, fırsatları, güçlü ve zayıf olduğunuz yönleri tespit etmek çok kolay. Her konuşmamda ifade ediyorum. Maalesef biz eğitim müfredatımızda coğrafya derslerini itibarsız hale getirdik. Oysa bugün sahip olduğumuz gücün karşı karşıya kaldığımız tehditlerin anlaşılmasındaki ilk merhale haritaya bakmaktır. Harita bizi çok güçlü kılmakta ve ağır tehditlerle baş başa bırakmaktadır. Çünkü dünyanın jeopolitik merkezi biziz. Anadolu coğrafyası dünyanın jeopolitik merkezidir."

Külünk, seminere katılan üniversite öğrencilerine de kendilerini geliştirme konusunda tavsiyelerde bulunarak, ülke ekonomisini değerlendirdi.

"2. Dünya Savaşı'na girmemiş bir ülke için 500 milyar dolar 2000'li yıllarda başarılması gereken bir hedeftir" ifadesini kullanan Külünk, "Biz şuanda kayıp zamanları oynuyoruz. Kayıp zamanları telafi ediyoruz. Yani 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefini koyarken zannetmeyin ki olağanüstü bir şeyden bahsediyoruz. Biz geride kayıp zamanları oynuyoruz. O kayıp zamanları telafi etmeye çalışıyoruz. Biz 2023'de konuşmamız gereken rakam 1,5 trilyon dolar, 2 trilyon dolar." değerlendirmesinde bulundu.

"Özgür akıllı insanlar olmak mecburiyetindeyiz"

Külünk, Türkiye'den ve dünyadan ihracat örnekleri de vererek, Türkiye'nin coğrafya olarak merkez olma gücünü iktisadi anlamda da güçle birleştirmesinin önemli olduğunu kaydetti.

"Bir büyük akıl devrimine ihtiyaç var" diyen Külünk, "Bunu başarmak zorundayız. Tarihin akışını değiştirecek ve tarihi yeniden yazacak bilginin peşinde koşan özgür akıllı insanlar olmak mecburiyetindeyiz. Olmak mecburiyetindesiniz. 2. Dünya Savaşı plansız bir savaş değildir. 2. Dünya Savaşı Amerikan ekonomisini ortaya çıkarmıştır." diye konuştu.

Külünk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, o coğrafi merkez olmasından kaynaklanan gücünü, bir akıl değişimiyle, başardıklarıyla müthiş bir devlet gücüne dönüştürerek, şuanda son derece gelecek yüzyıla hazır bir vaziyette yükselişini sürdürüyor ve sürdürecektir. Bu kuşatılma da Türkiye'ye yönelik tehditlerdeki en önemli sebeplerden bir tanesi Türkiye'nin gelecek yüzyıla hazır olmasıdır. Önümüzdeki 100 yılın ticaret sisteminin ağırlık merkezi batıdan doğuya kaydırıldı. Önümüzdeki 100 yılın küresel ticaret sistemi doğu üzerinden anlaşılacak ve ağırlık merkezi Asya olacaktır."

Kaynak: AA