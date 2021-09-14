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Dış ticarette Çince ile fark yaratın

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Dış ticarette Çince ile fark yaratın

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine "Çince öğrenin, dış ticarette fark yaratın" çağrısında bulundu.

Yıllık 207 milyar dolarlık hacme ulaşan ihracatı eğitimli kadrolarla daha yukarı taşımak için Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı güçlerini birleştirdi.

Ticaret Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2019 yılı Ekim ayında imzalanan dış ticareti geliştirmeye ilişkin eğitim iş birliği protokolü kapsamında pilot okul olarak belirlenen liseler arasında yer alan İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2020 yılı eğitim öğrenim döneminde dış ticaret dalında öğrenci alımına başladı.

Protokol kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri, ilgili dalda öğrenim gören öğrencilerin beceri eğitimi ve staj süreçlerine, mezun olacak öğrencilerin istihdamının kolaylaştırılmasına ve öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetlerine destek olacak, bunun yanı sıra başarılı öğrencilere burs sağlayacak.

İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dış Ticaret Dalı öğrencilerine, müfredatları uyarınca yoğun bir İngilizce eğitiminin yanı sıra ikinci yabancı dil eğitimi de veriliyor.

Ege İhracatçı Birlikleri ve Okul yönetiminden temsilcilerin yer aldığı Proje Yürütme Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu ikinci yabancı dil havuzu içerisinden farklı sektörlerdeki ağırlığı ve önemi nedeniyle Çince eğitimi verilmesini kararlaştırıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri, Çince dil eğitiminin sağlanması konusunda İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne destek veriyor.

İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, Çin'in dünya ticaretindeki konumu hakkında öğrencilere bir ders verdi.

Çin'in yıllık 2,5 trilyon dolarlık ihracat ve 2,1 trilyon dolarlık ithalat hacmine sahip dünyanın ikinci büyük ekonomisi olduğu bilgisini veren İşbırakmaz, "Çin günümüzde dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Ancak 2030 yılında dünyanın en büyük ekonomisi olması bekleniyor. Çince alt yapısı nedeniyle batı dillerinden ayrışıyor. İngilizce yanında ikinci yabancı dil olarak bir batı dili yerine Çince öğrenmek gençlerimizi iş hayatında bir değil 2-3 adım öne geçirecek. Gençlerimizi Çince öğrenmeye davet ediyoruz" diye seslendi.

Protokol kapsamında, dış ticaretimizin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hedefine uygun olarak, Ege İhracatçı Birlikleri ile İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin iş birliğinin süreceğinin altını çizen İşbırakmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün nüfusu 1,5 milyara ulaşan Çin'de İsviçre standartlarında yıllık 80-90 bin dolar kişi başı milli gelire sahip 150 milyon insan yaşıyor. Çin sadece ihracat yapan bir ülke değil, aynı zamanda büyük bir ithalatçı. Tarih boyunca büyük bir güç olan Çin, dış ticaret alanında çalışacak gençlerimize büyük fırsatlar sunuyor."

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