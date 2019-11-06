Dış ticarete yön verenler, dernek çatısı altında buluştu

06.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:49

Dış ticaretin gelişmesine önemli bir katkı sağlayacağına inandığımız derneğimizi yaşama geçirdik diyerek yola çıkan dış ticaret gönüllüleri, yeni bir oluşum olan "Dış Ticarete Yön Verenler" derneği altında buluştular.