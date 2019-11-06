Dış ticarete yön verenler, dernek çatısı altında buluştu

Dış ticaretin gelişmesine önemli bir katkı sağlayacağına inandığımız derneğimizi yaşama geçirdik diyerek yola çıkan dış ticaret gönüllüleri, yeni bir oluşum olan "Dış Ticarete Yön Verenler" derneği altında buluştular.

06.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:49
Dış ticarete yön verenler, dernek çatısı altında buluştu

Dış ticaretin gelişmesine önemli bir katkı sağlayacağına inandığımız derneğimizi yaşama geçirdik diyerek yola çıkan dış ticaret gönüllüleri, yeni bir oluşum olan "Dış Ticarete Yön Verenler" derneği altında buluştular.

Kaynak: Dunya.com

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