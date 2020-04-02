Dış ticarete Kovid-19 etkisi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Dış ticarete Kovid-19 etkisi - Haberler
Kocaeli Sanayi Odası, Avrupa, Güncel

Dış ticarete Kovid-19 etkisi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ticarette beklenen olumsuz etkisinin görülmeye başlandığını belirterek, "Mart ayında ihracatımızdaki gerilemede, en büyük ticaret partnerimiz olan Avrupa'daki yavaşlamadan...

02.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:30
Dış ticarete Kovid-19 etkisi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ticarette beklenen olumsuz etkisinin görülmeye başlandığını belirterek, "Mart ayında ihracatımızdaki gerilemede, en büyük ticaret partnerimiz olan Avrupa'daki yavaşlamadan ötürü talep daralması ve komşu ülkelerimizle gümrük kapılarında karantina önlemleriyle yaşanan aksaklıkların etkisini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan mart ayı geçici dış ticaret verilerine göre, ihracatın yüzde 17,8 azalarak 13,4 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 3,1 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Zeytinoğlu, ihracattaki gerilemede yeni tip koronavirüs salgınının etkisinin görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının küresel ticarette beklenen olumsuz etkisini görmeye başladık. Mart ayında ihracatımızdaki gerilemede, en büyük ticaret partnerimiz olan Avrupa'daki yavaşlamadan ötürü talep daralması ve komşu ülkelerimizle gümrük kapılarında karantina önlemleriyle yaşanan aksaklıkların etkisini görüyoruz. En fazla ihracat yaptığımız ülke olan Almanya'ya mart ayında ihracatımız yüzde 15,5 geriledi. Benzer şekilde salgının en fazla etkilediği İtalya, İspanya, Fransa ile ihracatımızda yüzde 35'lerin üzerinde gerileme yaşandı. Sınır komşularımızdan Irak ile ihracatımız yüzde 44,6, İran ile ihracatımızda ise yüzde 79,8 oranında gerileme olduğunu görüyoruz." dedi.

Bu dönemde firmaların üretimlerinin ve kapasitelerinin gerilediğine işaret eden Zeytinoğlu, bölgelerindeki sanayi kuruluşlarına yönelik yaptıkları araştırmada, kapasite kullanım oranlarının mart ayında gerilediğini tespit ettiklerini kaydetti.

Zeytinoğlu, firmaların yüzde 55'i nisan ayı için iç ve dış siparişlerinin azaldığını bildirdiklerine değinerek, "Pandemi nedeniyle de ayrıca bir çalışma yaptık. Burada da bu firmaların yüzde 34'ü nisan ayında duruşa geçeceğini bildirdi. Duruşa geçmeyenler de ortalama kapasite kullanım oranlarını azaltarak çalışacaklarını bildirdiler. Bu tablo, küresel boyutta yaşanan bu olağanüstü durumun yansımasını önümüzdeki aylarda daha net hissedeceğimize işaret ediyor. Bu süreci en kısa sürede ve en az hasarla atlatıp bir an önce toparlanmayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Erdoğan başkanlara talimat verdi: Durumu olmayanlara destek olun Haberler
Erdoğan başkanlara talimat verdi: Durumu olmayanlara destek olun
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Haberler
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Haberler
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs haritası! İşte en riskli ilçeler Haberler
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs haritası! İşte en riskli ilçeler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira...
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Alkol almak için karantinadan kaçan şahsın, temas ettikleri karantinaya kendisi hapse girdi
Alkol almak için karantinadan kaçan şahsın, temas ettikleri karantinaya kendisi hapse girdi
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık
İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Uzmanların '1-2 hafta önemli' uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
Uzmanların "1-2 hafta önemli" uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Polat Demet Akalın İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Tamer Tuna Rüştü Reçber Malcolm Thomas Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Avrupa İtalya
Şu an buradasınız: Dış ticarete Kovid-19 etkisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 17:11:39. #1.15#
title