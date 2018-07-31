Dış Ticaret ve Turizm İstatistikleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, dış ticaret ve turizm istatistiklerini açıkladı.

Dış Ticaret İstatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat, 2018 yılının Haziran ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat ise yüzde 3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığıysa yüzde 9,1 azalarak 5 milyar 497 milyon dolara geriledi.

Öte yandan, Nisan-Haziran dönemi turizm istatistikleri de açıklandı. Buna göre turizm geliri ikinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30,1 artarak 7 milyar 44 milyon 591 bin dolar oldu.

(İHA)