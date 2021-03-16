Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni - TİM Başkanı Gülle

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa düzenlenen "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa düzenlenen "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

"(Ekonomik Reform Paketi) Oldukça kapsamlı ve ülkemizin tüm hedeflerine katkıda bulunan somut ve çözüm odaklı politikalar içeren bu paketle ihracatta tutturduğumuz ivmenin daha da artacağına inanıyorum"

"Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimize giden yolda ihracatçı firmaların en önemli ihtiyacı nitelikli iş gücü. Bu nitelikli iş gücünü oluşturmak adına mesleki eğitim faaliyetleri kritik bir öneme sahip. Mesleki eğitimi ülkemizde hak ettiği değere ulaştırmayı hedefliyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu