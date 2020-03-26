Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı
Türkiye'nin dış ticaret potansiyelini geliştirmek amacıyla uzman kadroların yetiştirilmesini amaçlayan, Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı Yetiştirme Programı kapsamında 20 kişilik ikinci grup da eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.
26.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:27
Türkiye'nin dış ticaret potansiyelini geliştirmek amacıyla uzman kadroların yetiştirilmesini amaçlayan, Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı Yetiştirme Programı kapsamında 20 kişilik ikinci grup da eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.
Kaynak: Dunya.com