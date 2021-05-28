Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin nisan ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,7'yi bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 76 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin nisan ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,7'yi bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 76 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında oluşturulan nisan ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta, nisan ayında imalat sanayisinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2 oldu.

Ocak-nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, nisanda ara mallarının payı yüzde 76, sermaye mallarının payı yüzde 13,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,7 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde ara mallarının payı yüzde 75,5, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,4 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Nisanda, ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 654 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı 1 milyar 184 milyon dolarla ABD, 1 milyar 43 milyon dolarla Birleşik Krallık, 924 milyon dolarla Irak, 889 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 6 milyar 276 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 4 milyar 275 milyon dolarla ABD, 3 milyar 878 milyon dolarla Birleşik Krallık, 3 milyar 564 milyon dolarla İtalya ve 3 milyar 300 milyon dolarla Irak izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31'ine karşılık geldi.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Nisanda Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 412 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 173 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 129 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 99 milyon dolarla ABD, 963 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,2'sini oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 9 milyar 665 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 8 milyar 244 milyon dolarla Rusya, 7 milyar 571 milyon dolarla Almanya, 3 milyar 749 milyon dolarla ABD, 3 milyar 641 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,7'sine tekabül etti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, nisanda bir önceki aya göre ihracat yüzde 3,5 artarken, ithalat yüzde 3,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 113,7, ithalat yüzde 62,5 yükseldi.

Öte yandan, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı nisanda ve ocak-nisan döneminde yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7, ocak-nisan döneminde yüzde 94,4 oldu.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı nisanda yüzde 77,8 olurken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı 12,2 olarak hesaplandı.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ocak-nisan döneminde yüzde 78,8 olurken, bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13 olarak kaydedildi.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 111,9 artarak 17 milyar 854 milyon dolar, ithalat yüzde 67,7 artarak 20 milyar 877 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisanda dış ticaret açığı yüzde 24,8 azalarak 4 milyar 21 milyon dolardan, 3 milyar 23 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2020'de yüzde 67,7 iken geçen ay yüzde 85,5'e yükseldi.

ÖTS'ye göre ihracat, ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 artarak 65 milyar 147 milyon dolar, ithalat yüzde 21,4 artışla 80 milyar 55 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,3 azalarak 17 milyar 203 milyon dolardan, 14 milyar 908 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2020 döneminde yüzde 73,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 81,4'e yükseldi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya