Dış ticaret istatistikleri (2) Türkiye'nin mayıs ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 93,8'i bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 76,7 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin mayıs ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 93,8'i bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 76,7 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında oluşturulan mayıs ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, mayıs ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Ocak-mayıs döneminde ise ekonomik faaliyetlere göre, ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, mayısta ara mallarının payı yüzde 76,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,4 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs döneminde ise ara mallarının payı yüzde 76,1, sermaye mallarının payı yüzde 13,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,1 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya alırken, bu ülkeye 919 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı sırasıyla 882 milyon dolar ile ABD, 603 milyon dolar ile Irak, 560 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 416 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 33,9'unu oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 812 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 3 milyar 829 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 445 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 375 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 974 milyon dolar ile İtalya takip etti. Bu sürede ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,6'sına karşılık geldi.

Çin, geçen ay ithalatta ilk sıraya yerleşti. Mayısta Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 863 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 231 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 172 milyon dolar ile Rusya, 764 milyon dolar ile ABD ve 483 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,2'sini oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 8 milyar 440 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 7 milyar 587 milyon dolar ile Almanya, 7 milyar 548 milyon dolar ile Rusya, 5 milyar 282 milyon dolar ile ABD ve 3 milyar 180 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,8'ini kapsadı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat mayısta bir önceki aya göre yüzde 23,9, ithalat yüzde 9,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise mayısta bir önceki yılın aynı aynına göre ihracat yüzde 31,2, ithalat yüzde 16,7 geriledi.

Öte yandan, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı mayısta yüzde 3,8, ocak-mayıs döneminde yüzde 3,6 olarak kayıtlara geçti.

Mayısta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,1, ocak-mayıs döneminde ise 79,1 olarak hesaplandı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı mayısta yüzde 12,3, ocak-mayıs döneminde yüzde 13,7 oldu.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,8 azalarak 9 milyar 436 milyon dolar, ithalat yüzde 28,3 düşüşle 12 milyar 770 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayısta dış ticaret açığı yüzde 77,3 artarak 3 milyar 334 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2019'da yüzde 89,4 iken, bu dönemde yüzde 73,9'a geriledi.

ÖTS'ye göre ihracat, ocak-mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 19,9 azalarak 58 milyar 176 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 gerileyerek 78 milyar 693 milyon dolar oldu.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 75,4 artışla 20 milyar 516 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl ocak-mayıs döneminde yüzde 86,1 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 73,9'a geriledi.

(Bitti)

Kaynak: AA