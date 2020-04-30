HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin mart ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,7'yi bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 75,3 olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret istatistikleri (2)
30.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:54

Türkiye'nin mart ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,7'yi bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 75,3 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında oluşturulan mart ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, mart ayında imalat sanayisinin payı yüzde yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-mart döneminde ise ekonomik faaliyetlere göre, ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, ara mallarının payı yüzde 75,3, sermaye mallarının payı yüzde 13,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 11 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde ise ara mallarının payı yüzde 76,5, sermaye mallarının payı yüzde 12,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,5 oldu.

Almanya ihracat ve ithalatta ilk sırada

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya alırken, bu ülkeye 1 milyar 282 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı sırasıyla 880 milyon dolar ile ABD, 801 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 541 milyon dolar ile İtalya ve 507 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'unu oluşturdu.

Ocak-mart döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 36 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 525 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 366 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 211 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 191 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sine karşılık geldi.

Almanya, geçen ay ithalatta ilk sıraya yerleşti. Martta Almanya'dan yapılan ithalat 1 milyar 950 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 420 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 417 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 378 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 991 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38'ini oluşturdu.

Ocak-mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Bu dönemde, Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 5 milyar 176 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 5 milyar 19 milyon dolar ile Çin, 4 milyar 921 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 773 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 264 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38'inin kapsadı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ihracat marta bir önceki aya göre yüzde 14, ithalat yüzde 2,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise martta bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 20,3 gerilerken, ithalat yüzde 0,3 yükseldi.

Öte yandan yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı martta yüzde 3,6, ocak-mart döneminde ise 3,3 olarak kayıtlara geçti.

Martta imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,3, ocak-mart döneminde ise yüzde 78 olarak hesaplandı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı martta yüzde 14,7, ocak-mart döneminde yüzde 13,6 oldu.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise ihracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 düşerek 12 milyar 676 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1,9 artarak 17 milyar 955 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Martta dış ticaret açığı yüzde 143,8 artarak 5 milyar 279 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2019'da yüzde 87,7 iken, bu dönemde 70,6'ya geriledi.

ÖTS'ye göre ihracat ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine yüzde 4,2 azalarak 40 milyar 421 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 artarak 53 milyar 485 milyon dolar oldu.

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 91,7 artarak 13 milyar 64 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2019'un Ocak-Mart döneminde yüzde 86,1 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 75,6'ya geriledi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor Ekonomi
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi Ekonomi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı Ekonomi
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Kilosu 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın hasadı başladı Ekonomi
Kilosu 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın hasadı başladı
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti Ekonomi
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız Ekonomi
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Hande Yener Ebru Gündeş
Spor Falcao Ali Koç Podolski Ersun Yanal Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Sabah Mayıs Survivor
Şu an buradasınız: Dış ticaret istatistikleri (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 11:07:24. #1.15#
title