Dış ticaret istatistikleri (2)

29.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:40

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,2 azalarak 7 milyar 553 milyon 300 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ekim ayında yüzde 49,8 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 48,2 oldu.

AB'nin ihracatta geçen yılın ocak-ekim döneminde yüzde 50,3 düzeyinde bulunan payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 49,1 olarak hesaplandı.

AB'ye ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azalarak 7 milyar 553 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleşti.

Almanya, 1 milyar 385 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 950 milyon dolarla Birleşik Krallık, 941 milyon dolarla İtalya ve 874 milyon dolarla Irak izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 787 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 726 milyon dolarla Çin, 1 milyar 516 milyon dolarla Almanya ve 976 milyon dolarla ABD takip etti.

En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 416 milyon 184 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 493 milyon 167 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Ekimde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 207 milyon 257 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler, mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 931 milyon 951 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Ocak-ekim döneminde fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 21 milyar 569 milyon 35 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 13 milyar 587 milyon 927 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 34 milyar 160 milyon 956 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak tespit edildi. Bunu, 17 milyar 501 milyon 623 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,2, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9 oldu. İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,5, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,2 olarak hesaplandı.

(Bitti)

Kaynak: AA