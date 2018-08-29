Dış Ticaret İstatistikleri (2)

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 6 milyar 852 milyon dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yıl temmuzda yüzde 47,4 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 48,7 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 6 milyar 852 milyon dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 294 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 9 milyon dolarla Birleşik Krallık, 850 milyon dolarla ABD ve 750 milyon dolarla İtalya takip etti.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarla Çin aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 886 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 691 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 122 milyon dolarla ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin payı

Teknoloji yoğunluğuna göre temmuzda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 2,8, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 37,1 olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78, yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 13,5, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 42,8 olarak hesaplandı.

(Bitti)