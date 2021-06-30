Dış ticaret istatistikleri (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dış ticaret istatistikleri (1)

Dış ticaret istatistikleri (1)
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalatı yüzde 54 yükselişle 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalatı yüzde 54 yükselişle 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat yüzde 54 artışla 20 milyar 627 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artarak 4 milyar 129 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2020'de yüzde 74,3 iken geçen ay yüzde 80'e çıktı.

İhracat ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artarak 85 milyar 209 milyon dolar, ithalat yüzde 25,2 yükselişle 103 milyar 485 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ocak-mayıs döneminde yüzde 13,1 azalarak 18 milyar 277 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mayıs 2020 döneminde yüzde 74,5 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 82,3'e yükseldi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Mayısta enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 68,6, ithalat yüzde 61,7 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, mayısta 9 milyar 207 milyon dolardan 15 milyar 519 milyon dolara yükseldi.

Mayısta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 10 milyar 725 milyon dolar seviyesinden 17 milyar 342 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, mayısta 1 milyar 823 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 64,9 artarak 32 milyar 861 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,5 olarak kayıtlara geçti.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Dolar/TL 8,71 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 8,71 seviyelerinden işlem görüyor
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı! Kamuda tasarruf dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı! Kamuda tasarruf dönemi başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Varank Mehmet Özhaseki
Magazin Müge Anlı Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Mert Müldür Metin Oktay Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dış ticaret istatistikleri (1) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 10:41:47. #1.16#

title