Dış ticaret istatistikleri (1) Türkiye'nin ihracatı, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar, ithalatı yüzde 9,8 artışla 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ihracatı, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar, ithalatı yüzde 9,8 artışla 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, GTS kapsamında ihracat, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 yükselerek 29 milyar 357 milyon dolara, ithalat yüzde 14,3'lük artışla 36 milyar 841 milyon dolara çıktı.

Şubatta da ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolara, ithalat yüzde 9,8 artarak 17 milyar 634 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı şubatta yüzde 72 artarak 2 milyar 981 milyon dolara, ocak-şubat döneminde de yüzde 86 artış göstererek 7 milyar 484 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat 2019'da yüzde 89,2 iken bu yılın aynı ayında yüzde 83,1'e geriledi. Ocak-şubat döneminde ise ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019'da yüzde 87,5 iken, 2020'de yüzde 79,7'ye düştü.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise ihracat, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 yükselerek 27 milyar 775 milyon dolara, ithalat yüzde 13,2'lik artışla 35 milyar 529 milyon dolara çıktı.

Şubatta da ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 13 milyar 927 milyon dolar, ithalat yüzde 8,2 artarak 17 milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı şubatta yüzde 43,6 artarak 2 milyar 157 milyon dolardan 3 milyar 96 milyon dolara yükseldi. Ocak-şubat döneminde de açık yüzde 66,8 artarak 7 milyar 754 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat 2019'da yüzde 86,3 iken bu yılın şubat ayında yüzde 81,8'e geriledi. Söz konusu oran geçen yıl ocak-şubat döneminde 85,2 iken bu yıl 78,2 olarak kayıtlara geçti.

(Sürecek)

Kaynak: AA