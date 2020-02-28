Dış ticaret istatistikleri (1)

28.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:50

Türkiye'nin ihracatı, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 14 milyar 759 milyon dolar, ithalatı yüzde 18,8 artışla 19 milyar 207 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de dış ticaret istatistikleri GTS ve Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) olmak üzere iki farklı şekilde hesaplanıyor.

GTS'de, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar da hesaplamalara katılıyor. ÖTS'de ise sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanıyor.

Bu kapsamda, TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle üretilen dış ticaret istatistiklerinin ödemeler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik verilerde yapılan revizyonlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Ocak 2020'den itibaren ayrıntılı olarak GTS'ye göre yayımlanmasına başlandı.

ÖTS'ye göre dış ticaret istatistikleri ise bülten ve ekinde özet olarak yer alıyor.

Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 14 milyar 759 milyon dolara, ithalat ise yüzde 18,8 artarak 19 milyar 207 milyon dolara yükseldi.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 94,3 artarak 2 milyar 290 milyon dolardan 4 milyar 448 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yıl ocakta yüzde 85,8 iken bu yılın aynı ayında yüzde 76,8'e geriledi.

Özel Ticaret Sistemi

Özel ticaret sistemine göre ihracat, ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 13 milyar 903 milyon dolar, ithalat ise yüzde 18,1 artarak 18 milyar 507 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 84,8 artarak 2 milyar 491 milyon dolardan, 4 milyar 603 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak ayında yüzde 84,1 iken, 2020 Ocak'ta yüzde 75,1'e geriledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA