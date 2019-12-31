Dış ticaret istatistikleri (1)

31.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:32

Türkiye'nin ihracatı kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 15 milyar 503 milyon dolar olurken, 10 aylık dönemde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 156 milyar 886 milyon dolara ulaştı. İthalat ise geçen ay yüzde 9,7 artışla 17 milyar 737 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan kasım ayına ve ocak-kasım dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 artarak 15 milyar 503 milyon dolara, ithalat ise yüzde 9,7 artışla 17 milyar 737 milyon dolara çıktı. Bu dönemde dış ticaret açığı 2 milyar 234 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın kasım ayında yüzde 95,8 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 87,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 1, ithalat da yüzde 3,4 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına oranla ihracat yüzde 1, ithalat yüzde 12,7 arttı.

Ocak-kasım dönemi

Türkiye'nin ihracatı ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 artarak 156 milyar 886 milyon dolara çıkarken, ithalat ise yüzde 11 düşüşle 183 milyar 686 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 48,8 azalışla 26 milyar 800 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,4 olarak hesaplandı.

Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 16 milyar 221 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 11,8 artarak 18 milyar 228 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Kaynak: AA