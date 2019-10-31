Dış ticaret istatistikleri (1)

31.10.2019 10:26

Türkiye'nin ihracatı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 14 milyar 436 milyon dolara çıktı, ithalat da yüzde 1 artışla 16 milyar 492 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan eylül ayına ve ocak-eylül dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,3 artarak 14 milyar 436 milyon dolara yükseldi, ithalat da yüzde 1 artışla 16 milyar 492 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 6,6 yükselerek 2 milyar 56 milyon dolara ulaştı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın eylül ayında yüzde 88,2 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 87,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,3, ithalat yüzde 4,5 düşüş gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına oranla ihracat yüzde 0,7, ithalat yüzde 1,9 azaldı.

Ocak-eylül dönemi

Türkiye'nin ihracatı ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 artarak 125 milyar 765 milyon dolara çıkarken, ithalat ise yüzde 14,8 düşüşle 148 milyar 428 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 55,7 azalışla 22 milyar 664 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,7 olarak hesaplandı.

Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 yükselerek 15 milyar 219 milyon dolar oldu. İthalat ise bu dönemde oransal bakımdan değişim göstermedi ve 16 milyar 941 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,8 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Kaynak: AA