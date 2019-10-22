Dış ticaret için eğitimde iş birliği

22.10.2019 12:14

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanlığı iş birliğinde Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamayı ve dış ticaret alanında nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla 4 ildeki 4 pilot okulda yabancı dil eğitiminden staj ve mezuniyet sonrası istihdama uzanan yeni uygulamaların hayata geçirileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MEB'de düzenlenen "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" imza törenine katıldı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliklere sahip, gelişen teknolojiye etkin şekilde uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine aktif şekilde katıldığı bir sistematiği hayata geçirmeyi çok önemsediklerini vurguladı.

Türkiye'nin 2023 hedefleri ve Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları doğrultusundaki hedeflere ulaşmak için iş dünyasının deneyimlerinden, mevcut kaynaklarından yararlanmaya, buradaki ihtiyaç ve talepleri bilerek yola çıkmaya önem verdiklerini belirten Selçuk, "Dış ticaret alanında en büyük paydaşımız olan Ticaret Bakanlığıyla iş birliği yaparak yetişmiş iş gücü ihtiyacını önemli ölçüde geliştirme konusunda bir hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

4 ilde, 4 pilot okul belirlendi

Bakan Selçuk, bu kapsamda yürütülecek çalışmalara ilişkin, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı iş birliğinde ülkemizin ihracatına katkı sağlamak, dış ticareti geliştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Mersin illerinde 4 okulumuzda protokol faaliyetleri yürütülecek.

Protokol kapsamında, alan öğretim programı ve eğitim materyalleri yabancı dil ağırlıklı olarak güncellenecek. Zorunlu İngilizce, ikinci yabancı dil, Çince, İspanyolca, Japonca, Portekizce, Rusça ve benzeri diller belirlenecek pilot kurumlarda uygulanmaya başlayacak. İşletmelerde beceri eğitimi ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yapılması için de yeni bir atılım yapılmış olacak."

Ayrıca iki bakanlığın iş birliğinde hizmet içi eğitim faaliyetlerinin mevcut bilgi ve tecrübeleri kapsayacak şekilde güncelleneceğini, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için toplantı, seminer, konferans, yarışma gibi faaliyetlerin düzenleneceğini anlatan Selçuk, alan öğretim programı ve eğitim materyallerinin güncellenmesinin hızlı bir şekilde gelişen bu alana ayrı bir enerji kazandıracağını söyledi.

Öğrencilere burs ve istihdam imkanı

Bakan Selçuk, hızlı değişimlere uyum sağlamak için hem öğretmen eğitimi hem de öğrencilere yönelik içerikler anlamında büyük bir gereksinimin bulunduğunun altını çizerek, "Pilot okullarımızda öğrenim görecek öğrencilere burs verilmesi de bu protokol kapsamında planlanan çalışmalar arasında. Pilot okullardan mezun olanların istihdam edilmesi de bir diğer önemli çalışma." diye konuştu.

"İş dünyası için de büyük bir kapı açmış oluyoruz"

İş garantili olarak açılan okullara talebin giderek yükseldiğine dikkati çeken Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığı arasında, bilim ve teknoloji temeli üzerinde kurmuş olduğumuz bu köprüyle inanıyorum ki sadece öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz için değil, aynı zamanda iş dünyası için de büyük bir kapı açmış oluyoruz. Protokolle ülkemizin rekabet gücünün yükseltilmesi, ekonomik kalkınmaya destek olunması anlamında çok önemli bir adım atmış olduk. Bunu sadece dış ticaret alanında değil dış ticaretle bağlantılı olarak bütün sektörlerde yaptığımızı düşünürseniz meselenin önemi çok daha iyi anlaşılabilecektir."

Bakan Selçuk, iş birliğinin kurum ve kuruluşların yanı sıra mesleki eğitime gönül vermiş gençlere ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü"nü imzaladı. İki Bakan, ardından törene katılan öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Öğrenciler ihracatçı firmalarda staj yapacak

Protokol kapsamında, alan öğretim programları ve eğitim materyalleri yabancı dil ağırlıklı olarak güncellenecek ve ilk etapta pilot olarak uygulanacak. Okullarda zorunlu İngilizce derslerine ek olarak alanın gerekliliklerine göre Çince, İspanyolca, Japonca, Portekizce ya da Rusça ikinci yabancı dil olarak verilecek.

Öğrenciler, işletmelerde beceri eğitimleri alacak ve staj uygulamaları gerçek hizmet ve üretim ortamında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Ayrıca pilot okullarda öğrenim gören öğrencilere işletmeler tarafından burs verilecek, mezunların istihdamı sağlanacak.

Ticaret Bakanlığının girişimleri ile söz konusu liselerde öğrenim gören öğrencilere ihracatçı firmalar bünyesinde staj yapma imkanı tanınacak.

Stajlar aracılığıyla eğitim dünyası ile iş dünyası arasındaki yakınlaşmanın daha da artırılması ve bir taraftan ihracat sektörüne daha nitelikli personel yetiştirilerek ihracat artışının hızlandırılmasına katkı sağlanması, diğer taraftan da öğrencilerin mezuniyet sonrasında istihdamına destek verilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA