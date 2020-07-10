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Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi 2020 mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azaldı.

Dış ticaret endeksleri açıklandı
10.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:20

İhracat birim değer endeksi 2020 mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs dönemi dış ticaret endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,0, yakıtlarda yüzde 60,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 38,7 azaldı

İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 27,0, yakıtlarda yüzde 16,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 44,3 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 13,1 azaldı

İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,8, yakıtlarda yüzde 54,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,9 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 17,5 azaldı

İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,2, yakıtlarda yüzde 26,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 20,7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Nisan ayında 102,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 20,7 artarak, 2020 Mayıs ayında 123,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Mayıs ayında 176,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 30,5 azalarak, 2020 Mayıs ayında 122,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 9,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Nisan ayında 102,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 9,2 artarak, 2020 Mayıs ayında 111,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Mayıs ayında 122,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,8 azalarak, 2020 Mayıs ayında 114,2 oldu.

Dış ticaret haddi 2020 yılı Mayıs ayında 112,5 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Mayıs ayında 101,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 11,2 puan artarak, 2020 yılı Mayıs ayında 112,5 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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