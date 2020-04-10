Dış ticaret endeksleri açıklandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Dış ticaret endeksleri açıklandı - Haberler
İhracat, Güncel

Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi 2020 şubat döneminde yüzde 1,4 azaldı.

10.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:10
Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi 2020 şubat döneminde yüzde 1,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şubat dönemi dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,4 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,5 artarken, yakıtlarda yüzde 8,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,0 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,1 ARTTI

İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,7 ve yakıtlarda yüzde 21,6 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 6,1 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,0, yakıtlarda yüzde 13,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,5 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 15,3 ARTTI

İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 51,9, yakıtlarda yüzde 1,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,5 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5,1 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Ocak ayında 171,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,1 azalarak, 2020 Şubat ayında 162,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Şubat ayında 153,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,5 artarak, 2020 Şubat ayında 153,9 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,2 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Ocak ayında 141,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,2 azalarak, 2020 Şubat ayında 138,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Şubat ayında 111,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 15,4 artarak, 2020 Şubat ayında 128,5 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2020 YILI ŞUBAT AYINDA 106,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Şubat ayında 101,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,1 puan artarak, 2020 yılı Şubat ayında 106,8 oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Haberler
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler geliyor
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler geliyor
Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda!
Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda!
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Eşini balta ile öldüren koca, cesedi kanepenin altına sakladı
Eşini balta ile öldüren koca, cesedi kanepenin altına sakladı
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat...
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahsı tanımıyoruz
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahsı tanımıyoruz
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
İmamoğlu'nu 'Seni paramparça edeceğim' diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi
İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Levent Dörter Kim Kardashian Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Radamel Falcao
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma İngiltere
Şu an buradasınız: Dış ticaret endeksleri açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 10:37:57. #1.15#
title