Dış ticaret endeksleri açıklandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Dış ticaret endeksleri açıklandı - Haber
İhracat, Güncel

Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi 2020 ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı.

19.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:10
Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi 2020 ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi dış ticaret endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,5 ve yakıtlarda yüzde 4,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5,9 ARTTI

İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,4, yakıtlarda yüzde 13,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 5,0 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,9, yakıtlarda yüzde 5,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,4 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 24,3 ARTTI

İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 33,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,3, yakıtlarda yüzde 3,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 20,8 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Aralık ayında 168,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,1 artarak, 2020 Ocak ayında 171,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Ocak ayında 144,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,9 artarak, 2020 Ocak ayında 152,9 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Aralık ayında 134,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,2 artarak, 2020 Ocak ayında 141,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Ocak ayında 108,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 25 artarak, 2020 Ocak ayında 135,2 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2020 YILI OCAK AYINDA 106,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Ocak ayında 101,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,5 puan artarak, 2020 yılı Ocak ayında 106,2 oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İnfial yaratan virüs videosunun ardından başhekimlik harekete geçti Haber
İnfial yaratan virüs videosunun ardından başhekimlik harekete geçti
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 2020'deki 9 sınavın tarihini erteledi Haber
ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 2020'deki 9 sınavın tarihini erteledi
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi
Benzin ve motorinde bir indirim müjdesi daha Haber
Benzin ve motorinde bir indirim müjdesi daha
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı Haber
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın 'koronavirüsten öldüğü' iddialarını yalanladı
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek
Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Vladimir Putin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tom Hanks Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Berkay Şahin Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Futbol İspanya Vatandaş
Şu an buradasınız: Dış ticaret endeksleri açıklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 10:59:20. #1.15#
title