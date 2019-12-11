Dış ticaret endeksleri açıklandı

11.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:17

İhracat birim değer endeksi 2019 Ekim döneminde yüzde 2,9 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ekim dönemi dış ticaret endeksleri istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,9, yakıtlarda yüzde 18,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,4 azaldı.



İthalat birim değer endeksi yüzde 6,8 azaldı



İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12, yakıtlarda yüzde 18,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 azaldı.



İhracat miktar endeksi yüzde 2,8 arttı



İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,4, yakıtlarda yüzde 100,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,2 arttı.



İthalat miktar endeksi yüzde 15,9 arttı



İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,2, yakıtlarda yüzde 4,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,5 azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,3 azaldı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Eylül ayında 167,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,3 azalarak, 2019 Ekim ayında 165,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Ekim ayında 171,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 artarak, 2019 Ekim ayında 176,4 oldu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 4,4 arttı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Eylül ayında 121,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,4 artarak, 2019 Ekim ayında 127,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Ekim ayında 108,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 17,8 artarak, 2019 Ekim ayında 127,4 oldu.



Dış ticaret haddi 2019 yılı Ekim ayında 103,6 olarak gerçekleşti



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Ekim ayında 99,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,2 puan artarak, 2019 yılı Ekim ayında 103,6 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA