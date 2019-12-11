Dış ticaret endeksleri açıklandı

11.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:15

İhracat birim değer endeksi 2019 Ekim döneminde yüzde 2,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ekim dönemi dış ticaret endeksleri istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,9, yakıtlarda yüzde 18,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,4 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 6,8 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12, yakıtlarda yüzde 18,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,8 ARTTI

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,4, yakıtlarda yüzde 100,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,2 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 15,9 ARTTI

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,2, yakıtlarda yüzde 4,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,5 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,3 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Eylül ayında 167,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,3 azalarak, 2019 Ekim ayında 165,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Ekim ayında 171,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 artarak, 2019 Ekim ayında 176,4 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,4 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Eylül ayında 121,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,4 artarak, 2019 Ekim ayında 127,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Ekim ayında 108,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 17,8 artarak, 2019 Ekim ayında 127,4 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2019 YILI EKİM AYINDA 103,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Ekim ayında 99,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,2 puan artarak, 2019 yılı Ekim ayında 103,6 oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA