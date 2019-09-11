Dış ticaret endeksleri açıklandı

11.09.2019 10:11

İhracat birim değer endeksi Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Temmuz dönemi dış ticaret endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2, yakıtlarda yüzde 10,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4 azaldı.



İthalat birim değer endeksi yüzde 3,9 azaldı



İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,6, yakıtlarda yüzde 7,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2 azaldı.



İhracat miktar endeksi yüzde 12,1 arttı



İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,2, yakıtlarda yüzde 58 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,6 azaldı.



İthalat miktar endeksi yüzde 4,8 azaldı



İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,1, yakıtlarda yüzde 10 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6 azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 13,9 arttı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Haziran ayında 146,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 13,9 artarak, 2019 Temmuz ayında 167,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Temmuz ayında 154,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,1 artarak, 2019 Temmuz ayında 166,9 oldu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 6,1 arttı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Haziran ayında 116,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,1 artarak, 2019 Temmuz ayında 124 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Temmuz ayında 136,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,9 azalarak, 2019 Temmuz ayında 130,2 oldu.



Dış ticaret haddi 2019 yılı Temmuz ayında 103,5 olarak gerçekleşti



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Temmuz ayında 103,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,2 puan artarak, 2019 yılı Temmuz ayında 103,5 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA