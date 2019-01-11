Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Kasım dönemi dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 azalırken, yakıtlarda yüzde 8,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 1,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1 ve yakıtlarda yüzde 17,2 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,3 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 12,7 ARTTI

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,9, yakıtlarda yüzde 2,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,6 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 22,5 AZALDI

İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 24,5, yakıtlarda yüzde 16,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 24,2 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ekim ayında 161,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,1 artarak, 2018 Kasım ayında 165,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Kasım ayında 152,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 12,7 artarak, 2018 Kasım ayında 171,7 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ekim ayında 111 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,2 artarak, 2018 Kasım ayında 112,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Kasım ayında 142,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 23 azalarak, 2018 Kasım ayında 110 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2018 YILI KASIM AYINDA 99,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Kasım ayında 104,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,7 puan azalarak, 2018 yılı Kasım ayında 99,8 oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA