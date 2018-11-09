Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Eylül dönemi dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,2 azalırken, yakıtlarda yüzde 28,5 arttı. İhracat birim değer endeksi 2018 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 0,2 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 2,6 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,5 ve yakıtlarda yüzde 28,4 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 azaldı. İthalat birim değer endeksi 2018 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 4 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 25,2 ARTTI

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7, yakıtlarda yüzde 12,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 26,7 arttı. İhracat miktar endeksi 2018 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 8,9 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 20,3 AZALDI

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 25, yakıtlarda yüzde 10 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,1 azaldı. İthalat miktar endeksi 2018 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 18,8 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,4 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ağustos ayında 160,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,4 artarak, 2018 Eylül ayında 163,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Eylül ayında 139,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 16,9 artarak, 2018 Eylül ayında 163,4 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1 azaldı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ağustos ayında 121,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1 azalarak, 2018 Eylül ayında 119,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Eylül ayında 149,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 21,4 azalarak, 2018 Eylül ayında 117,1 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2018 YILI EYLÜL AYINDA 101,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Eylül ayında 106,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5 puan azalarak, 2018 yılı Eylül ayında 101,6 oldu. Dış ticaret haddi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 4,3 puan azalarak 102,1 oldu.

(İHA)