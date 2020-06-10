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Dış ticaret endeksleri

İhracat birim değer endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 3,8, ithalat birim değer endeksi yüzde 12,4 geriledi.

Dış ticaret endeksleri
10.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:47

İhracat birim değer endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 3,8, ithalat birim değer endeksi yüzde 12,4 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,4 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3 artarken, yakıtlarda yüzde 67,4 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,9 düştü.

İthalat birim değer endeksi ise nisanda yıllık bazda yüzde 12,4 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,5, yakıtlarda yüzde 48,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,4 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 39,3 düştü

İhracat miktar endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yıllık bazda yüzde 39,3 azalış gösterdi. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 46,4 azalırken, yakıtlarda yüzde 2 arttı.

İthalat miktar endeksi de nisanda yıllık bazda yüzde 18,7 azaldı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9, yakıtlarda yüzde 26,4 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,1 azalış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre martta 134,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 23,3 azalarak nisanda 102,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Nisan 2019'da 161,5 olan ihracat miktar endeksi 39,3 azalarak, bu yılın nisan ayında 98 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre martta 124,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 17,6 azalışla nisanda 102,3'e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın nisan ayında 121,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 19 azalışla bu yıl nisanda 98,7 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Nisan 2019'da 100,5 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 9,8 puan artışla bu yılın nisan ayında 110,3 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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