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Dış ticaret endeksleri

İhracat birim değer endeksi, martta yıllık bazda yüzde 2,5, ithalat birim değer endeksi yüzde 6,4 geriledi.

Dış ticaret endeksleri
13.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:58

İhracat birim değer endeksi, martta yıllık bazda yüzde 2,5, ithalat birim değer endeksi yüzde 6,4 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,3, yakıtlarda yüzde 37,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 geriledi.

İhracat birim değer endeksi 2020 birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, martta yıllık bazda yüzde 6,4 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde değişmezken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2, yakıtlarda yüzde 24,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 düşüş gösterdi.

İthalat birim değer endeksi 2020 birinci çeyrekte geçen yılın birinci çeyreğine göre yüzde 5,7 geriledi.

İhracat miktar endeksi yüzde 16 azaldı

İhracat miktar endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yıllık bazda yüzde 16 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,5, yakıtlarda yüzde 10 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 19,1 azaldı.

İhracat miktar endeksi 2020 birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 geriledi.

İthalat miktar endeksi de mart ayında yıllık bazda yüzde 8,8 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,4 ve yakıtlarda yüzde 5,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,6 arttı.

İthalat miktar endeksi 2020 birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, şubatta 162,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 14,4 azalarak, mart ayında 139,2'ye geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Mart 2019'da 177,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 16 azalarak, Mart 2020'de 148,8 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, şubat ayında 138,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7 azalarak, martta 128,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Mart 2019'da 127 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,5 artarak, Mart 2020'de 135,3 olarak gerçekleşti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mart 2019'da 101 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 4,2 puan artarak, Mart 2020'de 105,2 oldu.

Dış ticaret haddi, 2020 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 4,6 puan artarak 106'ya ulaştı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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