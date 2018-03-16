Dış Ticaret Endeksleri

İhracat birim değer endeksi, bu yılın ocak ayında yıllık bazda yüzde 7,2, ithalat birim değer endeksi de yüzde 10,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Endeks, aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,6 geriledi. Yakıtlarda ise yüzde 17,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,1 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi söz konusu dönemde yüzde 10,8 arttı. Endeks, 2017 Ocak'a göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,2, yakıtlarda yüzde 23,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,8 artış gösterdi.

İhracat miktar endeksi

İhracat miktar endeksi ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeksin aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,2 yükselirken, yakıtlarda yüzde 26,7 azaldı.

İthalat miktar endeksi ise bu dönemde yüzde 24,5 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 69,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 19 artış gösterirken, yakıtlarda yüzde 8,4 geriledi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, 2017 Aralık'ta 150 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 azalarak ocakta 145,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ocak ayında 129,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,2 azalarak, bu yılın ocak ayında 129,2 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aralık ayında 154,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,3 artarak 2018 Ocak'ta 157,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ocak ayında 116 olan ithalat miktar endeksi yüzde 25,1 artışla 2018'in Ocak ayında 145,1'e çıktı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 Ocak'ta 107,7 olan dış ticaret haddi 3,5 puan azalarak 2018'in aynı ayında 104,2'ye geriledi.