Dış Ticaret Endeksleri

İhracat birim değer endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 0,9, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 6 artış gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.



Buna göre, ihracat birim değer endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,7, yakıtlarda yüzde 13,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 artış olarak kayıtlara geçti.



İthalat birim değer endeksi, temmuzda yüzde 6 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,2, yakıtlarda yüzde 14,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3 arttı.



İhracat miktar endeksi temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,2 artış gösterdi. Artış oranı gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 26,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 27,8 olurken, yakıtlarda yüzde 9,2 azaldı.



İthalat miktar endeksi temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 arttı. Artış gıda, içecek ve tütünde yüzde 39,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 47,9, yakıtlarda yüzde 20,7 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,9 olarak kayıtlara geçti.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, haziranda 155 olan ihracat miktar endeksi yüzde 7,6 azalarak temmuzda 143,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Temmuz 2016'da 125,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 12,9 artarak Temmuz 2017'de 141,8 olarak gerçekleşti.



Bu yılın haziran ayında 139,1 olan ithalat miktar endeksi ise yüzde 7,2 artışla bu yılın temmuz ayında 149,2'ye ulaştı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın temmuz ayında 126,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 25,5 artarak, bu yılın temmuz ayında 158,4 oldu.



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Temmuz 2016'da 112,5 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 5,4 puan azalarak bu yılın temmuz ayında 107,1 olarak kayıtlara geçti.