Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" Tamamlandı

Trabzon, Artvin, Hopa ve Rize'de düzenlenen "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri"nin tamamlandığı bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği organizasyonunda, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Koordinatörlüğünde Artvin, Hopa, Rize ve Trabzon'da ki "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri"nin tamamlandığı belirtildi.

Seminerlerin sırasıyla 7 Kasım'da Hopa'da, 8 Kasım'da Rize'de, son olarak 9 Kasım da Trabzon'da ihracatçıların yoğun katılımı ile tamamlandığı aktarılan açıklamada şöyle denildi:

"Programda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden Dış Ticaret Uzmanı Ayşe Banu Öncan, ihracatta sağlanan devlet yardımları desteklerinden uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi, UR-GE desteği, pazara giriş belgelerinin desteklenmesi, pazar araştırması ve yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi hakkında, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzmanı Nurdan Çamlıbel Aydın, pazara giriş engelleri ve çözüm yolları konularında ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Uzmanı Kenan Çelik ise gümrük mevzuatı uygulamaları konularında bilgilendirme yaparak katılımcıların sorularını cevapladılar. Toplamda 3 il 1 ilçede gerçekleştirilen eğitim seminerlerine bölgemizden 250 ihracatçı firma katılım sağladı."

Açıklamada ayrıca, bölgede dış ticaret bilgi alt yapısının kuvvetlenmesi amaçlı benzeri eğitim seminerlerine devam edilmesinin planladığı da kaydedildi.