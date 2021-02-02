Dış ticaret bilgilendirme seminerleri OSBÜK iş birliğiyle düzenlenecek

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda düzenlenen dış ticaret bilgilendirme seminerleri, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) iş birliğiyle Türkiye genelinde yapılacak.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda düzenlenen dış ticaret bilgilendirme seminerleri, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) iş birliğiyle Türkiye genelinde yapılacak.

OSBÜK'ten yapılan açıklamaya göre, 8-9 Şubat'ta çevrim içi olarak başlayacak seminerler, yıl sonuna kadar devam edecek.

İlki İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda, "ihracatta sağlanan devlet yardımları", "Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu", "ihracatta gümrük mevzuatı ve uygulamaları", "döviz kazandırıcı hizmetlere sağlanan devlet destekleri", "Türk Eximbank ihracat kredi sigorta ve garanti programları ile e-ticaret/e-ihracat uygulamaları" başlıkları ele alınacak.

Ücretsiz yapılacak seminer sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

"Ekonomik istikbalimiz ihracatta"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, firmaların söz konusu etkinliğe katılmasının önemine işaret etti.

Türkiye'nin geçen yıl 169,5 milyar dolarlık ihracat yaptığına, ocak ayında ise ihracatını yüzde 2,5 artırdığına dikkati çeken Kütükcü, şunları kaydetti:

"Ülkemize yeni ihracatçı firmalar kazandırmak, ihracatımızı ve ticari iş birliklerimizi sürekli geliştirmek zorundayız. Dış ticaret bilgilendirme seminerleri bu anlamda çok önemli. Türk sanayisinin gelişmesine, ihracatımızın artmasına katkı sunacak her projeye destek vermeye devam edeceğiz."

Kütükcü, seminerlerin düzenlenmesine destek veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TİM Başkanı İsmail Gülle'ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun