Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri 16-17 Kasım 2021

Ticaret Bakanlığı firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla yurt sathında Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenliyor.

2020 yılı Mart ayına kadar yüz yüze olarak yerinde gerçekleştirilen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri organizasyonları COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde online olarak devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) eğitim organizasyonu ile Artvin, Hopa-Artvin, Rize, Çayeli-Rize, Gümüşhane, Trabzon, Of-Trabzon'da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 16-17 Kasım 2021 tarihlerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecektir.

Seminerler;

Ticaret Bakanlığı tarafından İhracatta Uygulanan Destek Programları (16 Kasım 2021), İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (16 Kasım 2021), Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması (16 Kasım 2021), Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu (17 Kasım 2021), Türk EXİMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları (17 Kasım 2021) ve E-Ticaret/ E- İhracat Uygulamaları (17 Kasım 2021) konularını kapsamaktadır.

Ticaret Bakanlığınca, 2020 yılında 75 İlde, 17 işbirliği kuruluşu ile 45 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenmiş ve bu seminerlere 4. 131 kişi katılım sağlamıştır.

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 18 işbirliği kuruluşu ile 58 İlde gerçekleştirilen 48 online Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerine 9. 185 kişi katılım sağlamıştır.

2021 yılında video konferans yöntemiyle 59 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

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