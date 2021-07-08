Dış Ticaret Beklenti Anketi
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Dış Ticaret Beklenti Anketi

Dış Ticaret Beklenti Anketi
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanlığının bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin İhracat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 4,4 puan azalarak 127,6 seviyesinde gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığının bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin İhracat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 4,4 puan azalarak 127,6 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 2,9 puan yükselerek 114,5 oldu.

Ticaret Bakanlığı, 2021 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 4,4 puan düştü. İkinci çeyrekte 132 olan endeks, üçüncü çeyrekte 127,6 seviyesine geriledi. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 44,1 puan arttı.

Yılın üçüncü çeyreğinde, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisini, ihracat sipariş beklentisi ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde, son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

İthalat Beklenti Endeksi

Bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin İthalat Beklenti Endeksi ise ikinci çeyreğe kıyasla 2,9 puan artarak 114,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 32,2 puan arttı.

İthalat Beklenti Endeksi'ni gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler artış yönünde, ithalat birim fiyatı beklentisine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkiledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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