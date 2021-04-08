Dış Ticaret Beklenti Anketi
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Dış Ticaret Beklenti Anketi

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Dış Ticaret Beklenti Anketi

Ticaret Bakanlığının bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin İhracat Beklenti Endeksi, önceki çeyreğe göre 17,1 puan artarak 132 seviyesinde gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığının bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin İhracat Beklenti Endeksi, önceki çeyreğe göre 17,1 puan artarak 132 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 1,2 puan azalarak 111,6 oldu.

Ticaret Bakanlığı, 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 17,1 puan yükseldi. İlk çeyrekte 114,9 olan endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde 132 seviyesine çıktı. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 20,9 puan arttı.

Yılın ikinci çeyreğinde, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi İhracat Beklenti Endeksini artış yönünde, son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkiledi.

İthalat Beklenti Endeksi

Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin İthalat Beklenti Endeksi ise ilk çeyreğe kıyasla 1,2 puan azalarak 111,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 13,4 puan arttı.

İthalat Beklenti Endeksi'ni gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkiledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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