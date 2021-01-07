İlk çeyrek ihracat beklentisi 6.5 puan yükseldi
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İlk çeyrek ihracat beklentisi 6.5 puan yükseldi

07.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:56
İlk çeyrek ihracat beklentisi 6.5 puan yükseldi

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2021 yılı birinci çeyrek ihracat beklentisi, 2020 yılı dördüncü çeyreğine göre 6.5 puan artarak 114.9 düzeyine yükseldi.

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2021 yılı birinci çeyrek ihracat beklentisi, 2020 yılı dördüncü çeyreğine göre 6.5 puan artarak 114.9 düzeyine yükseldi.

Anket sonuçlarına göre, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Aynı döneme ilişkin İthalat Beklenti Endeksi de, göre 6.9 puan artarak 112.8 düzeyine yükseldi.İthalat Beklenti Endeksi verilerine göre; ithalat beklentisi (gelecek 3 ay), ithalat birim fiyatı beklentisi (gelecek 3 ay) ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkiledi. (Grafik - Tablo)

 


İlk çeyrek ihracat beklentisi 6.5 puan yükseldi
İlk çeyrek ihracat beklentisi 6.5 puan yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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