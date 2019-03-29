Dış Ticaret Açığı Şubat'ta 2 Milyar 134 Milyon Dolara Geriledi (2)

Şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 artarken, ithalat ise yüzde 16.9 azalmasıyla, dış ticaret açığı yüzde 63.1 düşüşle, 2 milyar 134 milyon dolara geriledi.

Ticaret Bakanlığı'nın Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre, 2019 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, yüzde 3.4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar,

İthalat, yüzde 16.9 azalarak 15 milyar 727 milyon dolar ve

Dış ticaret hacmi, yüzde 3.78 azalarak 29 milyar 320 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ise, 2018 yılı Şubat ayındaki 6 milyar 78 milyon dolar düzeyinden, yüzde 63.1 düşüşle 2 milyar 134 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılı Şubat ayındaki yüzde 69.4'ten, yüzde 86.4'4 yükseldi.

En fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 225 milyon dolar ile Almanya olurken, bu ülkeyi 857 milyon dolarla İngiltere ve 815 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke 1 milyar 577 milyon dolarla Rusya olurken, bu ülkeyi 1 milyar 371 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 347 milyon dolarla Almanya izledi. (Tablo) - İstanbul

Kaynak: DHA