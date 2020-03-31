Dış ticaret açığı şubat ayında yüzde 72 artarak 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi
Dış ticaret dengesi şubatta yüzde 72 artarak 1 milyar 733 milyon dolardan 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi
31.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:29
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.
Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 yükselerek 29 milyar 357 milyon dolara, ithalat yüzde 14,3'lük artışla 36 milyar 841 milyon dolara çıktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com