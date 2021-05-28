Dış ticaret açığı Ocak-Nisan'da yıllık yüzde 19.7 azaldı

Türkiye'nin dış ticaret açığı yıllık bazda, Nisan'da yüzde 33.2 ve Ocak-Nisan döneminde de yüzde 19.7 azaldı.

Türkiye'nin dış ticaret açığı yıllık bazda, Nisan'da yüzde 33.2 ve Ocak-Nisan döneminde de yüzde 19.7 azaldı.

Dış ticaret açığı geçen yılın Nisan ayındaki 4.58 milyar dolardan, 3.0 milyar 58 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da aynı dönemde yüzde 66.2'den, yüzde 86'ya yükseldi.

Dış ticaret açığı, geçen yılın Ocak-Nisan dönemindeki 17 milyar 599 milyon dolardan, 14 milyar 128 milyon dolara geriledi. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74.6'dan yüzde 83'e yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Nisan'da yıllık bazda yüzde 109.2 artarak 18 milyar 786 milyon dolara, ithalat da yüzde 61.1 artarak 21 milyar 844 milyon dolara yükseldi.İhracat Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda yüzde 33.1 artarak 68 milyar 739 milyon dolara, ithalat yüzde 19.7 artarak 82 milyar 867 milyon dolara yükseldi.Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Nisan ayında imalat sanayinin payı yüzde 94.7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2.9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2.0 oldu.Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94.4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.8 oldu.Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, Nisan ayında ara mallarının payı yüzde 76, sermaye mallarının payı yüzde 13.1 ve tüketim mallarının payı yüzde 10.7 oldu.İthalatta, Ocak-Nisan döneminde ara mallarının payı yüzde 75.5, sermaye mallarının payı yüzde 13.9 ve tüketim mallarının payı yüzde 10.4 oldu.İhracatta Nisan ayında ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 654 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 184 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 43 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 924 milyon dolar ile Irak, 889 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30.3'ünü oluşturdu.Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 6 milyar 276 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 275 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 878 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 564 milyon dolar ile İtalya ve 3 milyar 300 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31'ini oluşturdu.İthalatta Nisan'da Çin ilk sırayı aldı. Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 412 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 173 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 129 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 99 milyon dolar ile ABD, 963 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40.2'sini oluşturdu.Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 9 milyar 665 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 milyar 244 milyon dolar ile Rusya, 7 milyar 571 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 749 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 641 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39.7'sini oluşturdu. (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı