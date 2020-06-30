Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 102.7 arttı Dış ticaret açığı Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 102.7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 102.7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90.9'dan yüzde 74.5'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40.9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolara, ithalat yüzde 27.8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolara geriledi.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.7 azalarak 61 milyar 586 milyon dolara, ithalat yüzde 5.2 azalarak 82 milyar 591 milyon dolara indi.Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 102.8 artarak 10 milyar 358 milyon dolardan, 21 milyar 5 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 88.1'den, yüzde 74.6'ya geriledi.Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Mayıs ayında imalat sanayinin payı yüzde 93.8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.9 oldu.Ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94.2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.7 oldu.Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, Mayıs ayında ara mallarının payı yüzde 76.7, sermaye mallarının payı yüzde 14.5 ve tüketim mallarının payı yüzde 8.4 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Mayıs döneminde ise ara mallarının payı yüzde 76.1, sermaye mallarının payı yüzde 13.4 ve tüketim mallarının payı yüzde 10.1 oldu.

Kaynak: DHA