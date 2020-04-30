Dış ticaret açığı martta yüzde 181,6 arttı Genel ticaret sistemine göre mart ayında ihracat yüzde 17,8 azaldı, ithalat yüzde 3,1 arttı.

Genel ticaret sistemine göre mart ayında ihracat yüzde 17,8 azaldı, ithalat yüzde 3,1 arttı. Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 181,6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mart dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde ihracat yüzde 4,0 azaldı, ithalat yüzde 10,3 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,0 azalarak 42 milyar 749 milyon dolar, ithalat yüzde 10,3'lük artışla 55 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı mart ayında yüzde 181,6 arttı

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 181,6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 mart ayında yüzde 89,5 iken, 2020 mart ayında yüzde 71,3'e geriledi.

Dış ticaret açığı ocak-mart döneminde yüzde 117,3 arttı

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 117,3 artarak 5 milyar 938 milyon dolardan 12 milyar 906 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 ocak-mart döneminde yüzde 88,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 76,8'e geriledi.

Mart ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 mart ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu. 2020 ocak-mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Mart ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 75,3 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 mart ayında ara mallarının payı yüzde 75,3, sermaye mallarının payı yüzde 13,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 11,0 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 ocak-mart döneminde ise ara mallarının payı yüzde 76,5, sermaye mallarının payı yüzde 12,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,5 oldu.

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 282 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 880 milyon dolar ile ABD, 801 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 541 milyon dolar ile İtalya ve 507 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'unu oluşturdu.

Ocak-mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 36 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 525 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 366 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 211 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 191 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Almanya aldı

İthalatta ise Almanya ilk sırayı aldı. Mart ayında Almanya'dan yapılan ithalat 1 milyar 950 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 420 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 417 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 378 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 991 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,0'ını oluşturdu.

Ocak-mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Bu dönemde, Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 5 milyar 176 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 19 milyon dolar ile Çin, 4 milyar 921 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 773 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 264 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,0'ını oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 14,0 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 14,0, ithalat yüzde 2,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 20,3 azalırken, ithalat yüzde 0,3 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6'dır. Ocak-mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,3 oldu.

Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,3'tür.Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,7'dir. Ocak-mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,0 oldu. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,6 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat mart ayında 12 milyar 676 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,0 azalarak 12 milyar 676 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1,9 artarak 17 milyar 955 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 143,8 artarak 2 milyar 166 milyon dolardan, 5 milyar 279 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 mart ayında yüzde 87,7 iken, 2020 mart ayında yüzde 70,6'ya geriledi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat ocak-mart döneminde 40 milyar 421 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı ocak-mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 4,2 azalarak 40 milyar 421 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 artarak 53 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 91,7 artarak 6 milyar 814 milyon dolardan, 13 milyar 64 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 ocak-mart döneminde yüzde 86,1 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 75,6'ya geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA