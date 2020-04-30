HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 181.6 arttı

Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 181.6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 181.6 arttı
30.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:16

Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 181.6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mart ayındaki yüzde 89.5'den, yüzde 71.3'e geriledi.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Mart ayında yıllık bazda ihracat, yüzde 17.8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 3.1 artarak 18 milyar 813 milyon dolara yükseldi.Böylece, yılın ilk çeyreğinde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.0 azalarak 42 milyar 749 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 10.3'lük artışla 55 milyar 655 milyon dolara yükseldi.Aynı dönemde dış ticaret açığı da yüzde 117.3 artarak 5 milyar 938 milyon dolardan 12 milyar 906 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 88.2'den yüzde 76.8'e geriledi.Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, Mart ayında imalat sanayinin payı yüzde 94.7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.5 oldu.Ocak-Mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94.6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.5 oldu.Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Mart ayında ara mallarının payı yüzde 75.3, sermaye mallarının payı yüzde 13.6 ve tüketim mallarının payı yüzde 11.0 oldu.Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, Ocak-Mart döneminde ise ara mallarının payı yüzde 76.5, sermaye mallarının payı yüzde 12.7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10.5 oldu.Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 282 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 880 milyon dolar ile ABD, 801 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 541 milyon dolar ile İtalya ve 507 milyon dolar ile İspanya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29.9'unu oluşturdu.Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 36 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 525 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 366 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 211 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 191 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.2'sini oluşturdu. İthalatta ise Almanya ilk sırayı aldı. Mart ayında Almanya'dan yapılan ithalat 1 milyar 950 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 420 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 417 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 378 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 991 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38'ini oluşturdu.Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Bu dönemde, Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 5 milyar 176 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 19 milyon dolar ile Çin, 4 milyar 921 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 773 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 264 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38'ini oluşturdu.Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Mart ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.6 düzeyinde gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.3 oldu.

Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80.3 ve yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14.7 oldu. Ocak-Mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78 ve yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13.6 oldu. (Grafik)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi Ekonomi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti Ekonomi
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Ekonomi
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi Ekonomi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Ekonomi
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız Ekonomi
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Akalın Nur Yerlitaş
Spor Falcao Arda Turan Mesut Özil Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Türk Mart Sabah Mayıs
Şu an buradasınız: Dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 181.6 arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 10:31:33. #1.15#
title