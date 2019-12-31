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Dış ticaret açığı Kasım'da yüzde 232.2 artışla 2.23 milyar dolar

Dış ticaret açığı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 232.2 artarak 2 milyar 234 milyon dolara yükseldi.

31.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:04
Dış ticaret açığı Kasım'da yüzde 232.2 artışla 2.23 milyar dolar

Dış ticaret açığı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 232.2 artarak 2 milyar 234 milyon dolara yükseldi.

(TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Kasım ayında, yüzde 0.1 artarak 15 milyar 503 milyon dolara, ithalat yüzde 9.7 artarak 17 milyar 737 milyon dolara yükseldi.İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Kasım ayındaki yüzde 95.8 düzeyinden, yüzde 87.4'e geriledi.


Kaynak: DHA
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