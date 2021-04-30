Dış ticaret açığı ilk çeyrekte yüzde 15.2 geriledi

Dış ticaret açığı, Mart ayında yıllık bazda yüzde 149 azalarak 4 milyar 653 milyon dolara, Ocak-Mart döneminde de yüzde 15.2 azalarak 11 milyar 43 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı, Mart ayında yıllık bazda yüzde 149 azalarak 4 milyar 653 milyon dolara, Ocak-Mart döneminde de yüzde 15.2 azalarak 11 milyar 43 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ithalatı karşılama oranı Mart ayında yüzde 70.9'dan yüzde 80.3'e ve yılın ilk çeyreğinde de yüzde 76.6'dan yüzde 81.9'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Mart ayında, yıllık bazda yüzde 42.2 artarak 18 milyar 984 milyon dolara, ithalat yüzde 25.6 artarak 23 milyar 637 milyon dolara yükseldi,ihracat Ocak-Mart döneminde yıllık bazda yüzde 17.2 artarak 49 milyar 986 milyon dolara, ithalat da yüzde 9.6 artarak 61 milyar 29 milyon dolara yükseldi.Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, Mart ayında imalat sanayinin payı yüzde 94.9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.6 oldu.Ocak-Mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94.3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.7 oldu.Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 675 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 243 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 64 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 979 milyon dolar ile İtalya, 927 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.0'ini oluşturdu.Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 623 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 90 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 837 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 677 milyon dolar ile İtalya ve 2 milyar 376 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.2'sini oluşturdu. İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mart ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 812 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 537 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 235 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 76 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 71 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41.2'sini oluşturdu.Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 7 milyar 253 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 71 milyon dolar ile Rusya, 5 milyar 447 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 679 milyon dolar ile İtalya, 2 milyar 650 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39.5'ini oluşturdu. (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı